«Подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление»: Россия изменила методы войны против Украины

Кремль до сих пор не оставил свою цель касаемо уничтожения Украины

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Российская Федерация уже не пытается атаковать украинское государство со всех сторон, чтобы закончить войну как можно быстрее. Сейчас Россия выбрала тактику последовательного выполнения поставленных задач. Об этом заявил военный эксперт, полковник Сергей Грабский, передает УРА-Информ.

«То есть сейчас они хотят действовать так: удержать оккупированные территории, захватить всю Донецкую и Луганскую области, сообщают о победе, подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление. Куда будут эти наступления — спрогнозировать очень трудно. Это будет зависеть от развития событий на фронте и от того, какую задачу они сами себе поставят», – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что морги, которые работают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не выдают родным тела принудительно мобилизированных мужчин, и погибших на фронте.