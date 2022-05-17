В Киеве сильно преобразили памятник Булгакову: СМИ показали, чем его заложили

Известно, что памятник писателю Михаилу Булгакову в столице Украины всегда был одной из ключевых достопримечательностей города. Однако в связи с войной скульптуру решили несколько видоизменить ради сохранения ее в первозданном виде.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Появился снимок, где запечатлен «военный» вариант памятника Булгакову. Его тоже решили обложить мешками с песком. Все еще ведутся дискуссии насчет того, сносить ли памятник в рамках дерусификации Украины», – сказано в сообщении.

Знаменитая скульптура находится на Андреевском спуске, где, как известно, часто бывает много туристов. Очевидно, памятник решили сохранить от возможных провокаций и ракетных ударов. К счастью за это время не было сообщений о попытках что-то вообще сделать со скульптурой. Однако, тем не менее, мешки с песком не убирают власти, так как понимают, что угроза со стороны нападения российских оккупантов все еще остается.

Напомним, в Киеве была разрушена историческая достопримечательность: печальные кадры.