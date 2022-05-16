В оккупированной Херсонской области начался кризис: ситуация тяжелая

У местного населения большие проблемы из-за оккупации.

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В оккупированной Херсонской области назревает гуманитарный кризис. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она сообщила, что у жителей области нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и почти ограничена возможность передвижения по области, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Также, по ее словам, оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы. По сообщению мэра города Игоря Колихаева, в Херсоне медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода. Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.

На данный момент в области остается около 500 тысяч людей, при этом до начала войны было около миллиона жителей. В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию.

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