“Война перекинется и на эти территории”: Гиркин предупредил россиян и беларусов

Беларусь присоединится к полномасштабной войне с Украиной на стороне России

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Развязанная РФ война против суверенной Украины, в итоге перекинется на территорию не только России, но и Беларуси. Об этом заявил бывший командир подразделений незаконных вооруженных формирований «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Батька Лукашенко чрезвычайно любит изображать из себя эдакого брутального самца, он очень осторожный и хитрый… Очень большой политик. После наших „блестящих“, „зияющих“ побед за два с половиной месяца сложно ожидать, что Батька во главе Беларуси кинется в этот омут вниз головой. В Беларуси очень небольшая армия — в районе 25 тысяч человек… Проводить мобилизацию и резко увеличивать армию в условиях, скажем так, неполной поддержки населения — это чревато», – считает Гиркин.

Также он выразил уверенность, что военные действия перекинутся на территорию РБ и РФ.

«Воевать белорусам все равно придется. Эта война, которая идет на Украине, рано или поздно перекинется и на территорию РФ (собственно, уже перекинулась), дойдет очередь и до Беларуси», – добавил Гиркин.

Ранее сообщалось, что война России против Украины переходит в затяжную фазу до тех пор воины ВСУ на фронте не получат критическое количество тяжелого вооружения от западных государств.