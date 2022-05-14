В ГУР рассказали, когда в Украине завершаться активные боевые действия

Глава ГУР добавил, что его не удивляют неудачи российской армии

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Перелом в войне с преступной армией РФ наступит уже в августе 2022 года. Также известно, что до этого времени завершится большинство сражений на территории государства, и Украина вернет все оккупированные территории. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News, передает УРА-Информ.

«Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий», – отметил разведчик.

Правительство и армия Украины точно вернут все захваченные Российской Федерацией территории, включая Донбасс и Крым.

«Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются», – подчеркнул Буданов.

Ранее сообщалось, что развязанная РФ война против суверенной Украины, в итоге перекинется на территорию не только России, но и Беларуси.