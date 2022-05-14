РФ вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине. что это значит

Первой фазой войны была попытка захватить Украину «за пару дней»

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Военные России вступила в третью фазу полномасштабной войны в украинском государстве. Они готовятся к долгосрочному сражению. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает УРА-Информ.

Первой фазой войны, как уточнил эксперт была попытка захватить Украину «за пару дней». Вторая фаза заключалась в том, чтоб провести большое окружение ВСУ на востоке.

«Одно окружение планировали очень большое, хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение планировали так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение — фактически Северодонецка и Лисичанска, но и этого они сделать не могут», – отметил Андрусив.

Представитель МВД также отметил, что военные России начинают готовиться к обороне захваченных рубежей.

«Сейчас наступила третья фаза — когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились. Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую… Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять», – добавил он.

Ранее сообщалось, что украинское правительство не прекращает попытки спасти из осажденного Мариуполя и завода «Азовсталь» всех граждан Украины, в том числе и храбрых защитников.