Арестович назвал три направления, на которых войска РФ готовятся пойти в наступление

Российские военные, вторгшиеся в Украину, готовятся к наступлению на нескольких направлениях

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Военные РФ, которые вторглись на территории суверенной Украины, готовятся к наступлению на нескольких направлениях сразу. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, передает УРА-Информ.

«У нас намечается „зрадонька“ в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной подкопились российские войска и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки „героический“ штурм третий день, три штурма было, хоть их и пометелила наша артиллерия, но они подкопились и хотят пробить нас, и на Запорожском направлении подъехал танковый батальон, который тоже хочет напасть», – считает Арестович.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин в ближайшие месяцы планирует присоединить к РФ оккупированные на данный момент территории на Юге и востоке Украины.