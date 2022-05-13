Общество

Российская армия все еще хочет окружить украинские войска на Донбассе – разведка

Британская разведка опубликовала новую информацию по поводу войны в Украине.

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В ежедневном обновлении данных разведки британское министерство обороны сообщило, что «россияне прилагают значительные усилия в районе Изюму и Свеверодонецкой, стремясь прорваться к Славянску и Краматорску».

По мнению британцев, основная цель России на этом направлении — окружить украинские войска и изолировать их от поддержки со стороны западноукраинских войск, пишет УРА-Информ.

Лондон сообщил, что «украинские силы успешно предотвратили переход россиян через реку на Донбассе». Здесь указывалось на значительные повреждения как минимум одной российской тактической батальонной группы на форсировании Донца западнее Северодонецка.

«Форсирование реки в бою является очень рискованным маневром и показывает давление, которое испытывает российское командование для продвижения операции на востоке Украины», — говорится в сообщении.

По данным британских министерств, россияне на Донбассе «не добились существенного прогресса, несмотря на концентрацию сил в регионе после вывода частей из Киевского и Черниговского районов».

Ранее мы сообщали, что российская армия начала наземную операцию в Азовстали.

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