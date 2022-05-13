Психоз набирает обороты – ВСУ показали, что начали ставить в школах РФ (фото)

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» обратил внимание на то, как в стране-агрессоре начали почитать своих «героев». Что весьма печально, к пропаганде привлекают даже детей школьного возраста.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Эти идиоты начали в школах ставить парты тем, кто заблудился на учениях. Скоро по всей России будут создаваться мемориальные школы. Психоз набирает обороты», – коротко подметил «Штирлиц», выставив тематический снимок.

На фото изображен нарисованный портрет мужчины, а в середине печально известная буква Z, под эгидою которых, как известно, в Украине убивали не только военнослужащих, но и гражданских и даже детей.

Неизвестно, как на данную инициативу отреагировала международная общественность. Впрочем, в Украине люди либо смеются над таким уровнем пропаганды, либо пугаются из-за того, что боятся за будущее несовершеннолетних.

Напомним, в Белгородской области слышали взрывы и авиацию: ВСУ сообщили, что происходит.