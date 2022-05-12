Общество

Российские СМИ изменили риторику по поводу войны: Кремль хочет переговоров

Москва похоже понимает, что происходит.

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В последнее время риторика российских СМИ относительно войны в Украине изменилась. Там уже начали заявлять о том, что Украину не так легко победить или даже захватить отдельные территории.

Изменившаяся риторика центральных СМИ Российской Федерации говорит о многом, как и отсутствие в последнее время слов “демилитаризация и денацификация”, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм каналы.

Некоторые СМИ отмечают, что война в оперативном масштабе сворачивается. На данный момент остаются тактические задачи: границы Донецкой и Луганской областей, на которые хотят все-таки выйти российские военные. То есть на Донбассе война будет продолжаться и дальше.

“Что дальше? Четко видно: Россия хочет переговоры и данный материал это своеобразная подготовка общественного мнения к ним по типу: да, “фашисты”, но упорные. Знаете в чем проблема? Киев переговоры пока не хочет…” – пишет один из телеграм каналов.

Ранее мы сообщали, что на оккупированной части Запорожской области РФ начали выдавать новые номера для машин.

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