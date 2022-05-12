Общество

На оккупированной части Запорожской области РФ начали выдавать новые номера для машин: кадры

Российская Федерация продолжает поражать общество своими вопиющими поступками. Кремль даже не сумел завоевать областной город Запорожье, а уже начал вводить спецзнаки для машин. Примечательно то, что в соцсетях увидели любопытную особенность на знаках.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

«В Мелитополе так называемая администрация принялась раздавать обновленные номера. Вместо UA там виднеется TVR – Таврия», – коротко подметил источник.

Известно при этом, что в Советском Союзе никакой Таврии не существовало как административного или какого-либо еще субъекта. Тем не менее, Таврическая губерния была только в Российской Империи. Туда входили сегодняшние Крымская область, части Запорожской и Херсонской областей.

Неизвестно, почему оккупанты решили назвать данную территорию Таврией. Некоторые не исключают, что, таким образом, Путин демонстрирует свои намерения возрождать Российскую Империю.

Напомним, у меня плохие новости для Кремля – Береза сообщил, о чем недавно высказался Си Цзиньпинь.

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