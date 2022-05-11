Общество

Важный момент: эксперт назвал проблему для ВСУ при освобождении ОРДЛО и Крыма

Коллаборанты могут стать большой проблемой для украинских военных.

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Восстановить контроль над территориями, которые Украина потеряла в 2014 году в сравнении с недавним актом агрессии России будет тяжелее. Такое заявление сделал координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Он считает, что освободить эти территории будет тяжелее из-за того, что за восемь лет там появилось большое количество коллаборантов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

Мельник отмечает, что часть местного населения может оказать сопротивление украинским защитникам. РФ, по его словам, уже сейчас может готовить и снабжать оружием ДРГ. В ситуации с Крымом ситуацию усложняет наличие на полуострове большого числа военных страны-агрессора.

В тоже время он добавил, что при выходе на госграницу могут усилиться вражеские обстрелы.

“Украинские силы могут оказаться под постоянными обстрелами с российской территории, то есть сам вопрос взятия территории под надежный контроль также проблематичен”, – отметил Мельник.

Ранее мы сообщали, что близкий Кремлю источник поделился важной информацией о состоянии лидера РФ.

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