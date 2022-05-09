Заместитель командира полка Азов рассказал о ситуации на Азовстали на данный момент

Ситуация в действительности катастрофическая

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На данный момент ситуация на Азовстали в Мариуполе, где пребывают украинские военные, катастрофическая. Такое заявление сделал заместитель командира полка “Азов” Святослав Паламар.

Только за предыдущие сутки военные подсчитали 25 вылетов самолетов, которые сбрасывали бомбы. Также по Азовстали работают танки, пехота, минометы, снайперы, пулеметчики. Он также отмечает, что режима прекращения огня в Мариуполе нет, пишет УРА-Информ.

“Количества погибших я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и количество погибших. Мы даже не знаем, сколько именно тел военных мы не смогли забрать из-под тех завалов. Я считаю, что российской стороне тоже нужно пособирать своих убитых военных”, – заявил Паламар.

Он добавил, что так как на улицах уже теплее тела начинают разлагаться и отравляют все. Большое количество военных погибают из-за отсутствия должного уровня медицины.

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