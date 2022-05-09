Общество

Заместитель командира полка Азов рассказал о ситуации на Азовстали на данный момент

Ситуация в действительности катастрофическая

Время чтения: 45 Секунд

На данный момент ситуация на Азовстали в Мариуполе, где пребывают украинские военные, катастрофическая. Такое заявление сделал заместитель командира полка “Азов” Святослав Паламар.

Только за предыдущие сутки военные подсчитали 25 вылетов самолетов, которые сбрасывали бомбы. Также по Азовстали работают танки, пехота, минометы, снайперы, пулеметчики. Он также отмечает, что режима прекращения огня в Мариуполе нет, пишет УРА-Информ.

“Количества погибших я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и количество погибших. Мы даже не знаем, сколько именно тел военных мы не смогли забрать из-под тех завалов. Я считаю, что российской стороне тоже нужно пособирать своих убитых военных”, – заявил Паламар.

Он добавил, что так как на улицах уже теплее тела начинают разлагаться и отравляют все. Большое количество военных погибают из-за отсутствия должного уровня медицины.

Ранее мы сообщали, что ВСУ пошли в контрнаступление в двух направлениях

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Психоз победоносия – ВСУ показали, что начали продавать в РФ на 9 мая (фото)

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание, какие товары начали появляться в интернет-магазинах Российской Федерации. Выяснилось, что продают граждане России весьма специфические вещи, на которые обращают внимание даже люди из других стран.

Военный эксперт рассказал, возможно ли новое масштабное наступление России

Николай Сунгуровский высказал свое мнение по этому вопросу.

Стили и формы мужских колец: джентельмен, а не цыганский барон

Мужское кольцо призвано демонстрировать статус своего обладателя, раскрывать индивидуальность и вносить в образ особую изюминку.

Обзор образовательной платформы LIFTA.SPACE

Уходят в прошлое времена, когда твое образование оставалось делом исключительно школы, родительского контроля или корпоративной культуры.

Из Азовстали провели очередной этап эвакуации: скольких удалось спасти

С помощью ООН состоялся третий этап эвакуации из завода.

Почему власти Украины не говорили о возможности войны с РФ: инсайдер ОП дал важный ответ

На фоне продолжающихся военных действий на территории Украинского государства многие люди задались вопросом о том, почему же президент Владимир Зеленский и другие отвергали вероятное наступление скорой войны до 24 февраля. Однако ответ был дан совсем недавно.