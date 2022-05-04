ОП получил важные данные от разведки Mi-6 по захваченным городам Украины: подробности

Секретная разведывательная служба Великобритании по неподтвержденным данным сотрудничает с Офисом Президента. По мнению инсайдера, Зеленскому и его команде была передана соответствующая информация о положении дел в захваченных РФ населенных пунктах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили разведывательные данные Зеленскому касательно работы Федеральной службы безопасности РФ в Херсонской, а также Запорожской областях. В данных говорится о том, что ФСБ установила тотальный контроль над интернет-серверами. Кремль отныне может отслеживать любую исходящую от абонентов информацию», – сообщил в начале инсайдер.

Затем им было добавлено, что любой украинский активист на вышеупомянутых территориях может подвергнуться аресту. Кроме того, по заверению источника, всякая акция протеста будет жестко подавляться. Иными словами, инсайдер утверждает, что на Юге Украинского государства развернулась зачистка по общественным мнениям.

Напомним, Азаров сказал, что ждет Украину после смены власти: экс-премьер о внешних долгах государства.