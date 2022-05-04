Общество

Невозможно представить, через какой ад мы прошли – женщина, эвакуированная из Азовстали

Мариуполька рассказал, как она жила последние два месяца

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Невозможно представить, через какой ад мы прошли  – сказала 54-летняя Элина Цибуленко, которой удалось эвакуироваться после нескольких недель, проведенных в бункерах под заводами «Азовстали» в осажденном Россией Мариуполе.

Цибуленко прибыла в Запорожье во вторник в эвакуационной колонне со 150 мирными жителями, спасающимися из Азовстали. По ее словам, с начала марта она пряталась в одном из подземных бункеров с еще примерно 100 людьми, питаясь хлебом и макаронами, пишет УРА-Информ со ссылкой на Wall Street Journal

«Невозможно представить, в каких условиях мы находились. Настоящий ад начался 7 апреля, когда каждую секунду мы чувствовали, как бомбы сотрясают фундамент нашего бункера», — сказала Цыбуленко, ранее работавшая на «Азовстали».

Таня Трочак, 25-летняя инженер, работавшая на «Азовстали» до вторжения, эвакуировалась в колонне, поддерживаемой ООН, вместе со своим мужем. По ее словам, у людей, оставшихся на фабрике, был запас продуктов на неделю. «Эти люди тоже нуждаются в помощи. Ситуация критическая», — сказала она.

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