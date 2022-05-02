РФ решила «списать» долги украинцев за коммуналку: стало известно, что ждет людей на оккупированных территориях

Российская Федерация с недавних времен начала экономическим способом «задабривать» население временно оккупированных Украине территорий целого ряда областей. Хотя заявления об этом звучали еще временем ранее, однако подобные месседжи не являются такими уж однозначными.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

Примечательно, что подобные заявления начали звучать еще в марте. Однако, с недавних пор страна-агрессор приняла решение о том, чтобы задабривать местное население тех территорий Украинского государства, которая она успела захватить.

Отмечается, что первый шаг — списание всех долгов за коммунальные услуги. Власти в стране-агрессоре пришли к выводу, что местное население не способно оплатить долги, поэтому их взыскание будет в дальнейшем проблемой.

К тому же, говоря о втором шаге, власть Украины так же должна будет списать долги для сохранения лояльности населениям. Источник утверждает, что это приведет к негодованию МВФ, а также некоторых граждан страны.

Более того, по полученным данным, списание долгов является первым шагом работы с так называемым «новым населением». Вскоре будут доступны некоторые решения, такие как отдача фермерам топлива, полный доступ к рынку РФ, а так же национализация крупных предприятий, цехов, заводов, фабрик.

Впрочем, несмотря на вышеупомянутые заявления, до сих пор РФ только вредила украинцам и их Родине.

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