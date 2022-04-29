Украина получила еще один комплекс С-300 от партнеров

На данный момент не сообщается, кто именно передал Украине этот комплекс.

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Украина получила очередной комплект важного оружия от своих партнеров. Стало известно, что в страну поставили Зенитно-ракетный комплект “С-300”.

Воздушное командование “Юг” сообщило о получении нового ЗРК С-300 от стран-партнеров. Кто именно передал эту установку не сообщается, пишет УРА-Информ.

“Продолжаем закрывать небо от российских угроз. ЗРК С-300 от стран-партнеров значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе. Указанный комплекс уже выполняет боевые задания”, – пишет командование “Юг”.

Указанный комплекс поставлен на боевое дежурство и “уже выполняет боевые задания”.

Отмечается, что ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км.

Ранее сообщалось, что в Украину поставили Зенитно-ракетный комплект “С-300” от Словакии.

Напомним, что в Киеве найдено тело погибшего после вчерашнего обстрела.