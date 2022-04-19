Общество

В Запорожской области обострилась ситуация: идет массирование наступление оккупантов

Оккупанты наступают по всем фронтам на Востоке Украины.

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Ситуация в Запорожской области за последнее время обострилась. Там идет массирование наступление оккупантов.

В эфире телемарафона UAразом глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в Запорожской области обострилась ситуация под Пологами, пишет УРА-Информ.

“На линии соприкосновения в Запорожской обл. под Пологами обострилась ситуация, ВСУ держат линию соприкосновения, но наступление массированное”, – заявил Старух. 

Он также отметил, что сейчас увеличился поток временно перемещенных лиц из Бердянского и Мелитопольского районов.

Кроме того, по его данным, на оккупированных территориях наблюдаются большие проблемы с медикаментами, продуктами и наличными деньгами.

Всего в области без электроэнергии и водоснабжения остались 69 населенных пунктов.

Ранее мы сообщали, что оккупанты готовятся бросать 3-тонные бомбы на Азовсталь.

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