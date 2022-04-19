Общество

Стало известно, как будет проходить ВНО в этом году

Сергей Шкарлет рассказал нюансы всего процесса.

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В связи с вторжением россии в Украину и последствиями этой войны, которая продолжается, в этом году Внешнее независимое оценивание будет проходить не так как прежде.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, что именно изменится. Он рассказал, что выпускников ждет мультидисциплинарный тест – то же “ЗНО”, но в другом формате, пишет УРА-Информ.

Он отметил, что новое ВНО пройдет в три этапа: одна – основная, регистрация на которую закончится 19 апреля, плюс дополнительная и одна – “специальная”. Пройти тест для поступления в вузы смогут все желающие.

Так, по его словам, в июне будет проведено пробное тестирование. Шкарлет отметил, что пройти тест можно лишь единожды и при личном присутствии школьника/абитуриента, в индивидуальных случаях может быть рассмотрен вариант онлайн-тестирования в крайне опасных регионах.

В странах ЕС также будет возможность сдать тест на базе ведущих университетов и аналогов Украинского центра оценивания качества образования.

Также отмечается, что на временно неподконтрольных территориях педагогов просят не сотрудничать с оккупационными администрациями.

Ранее мы сообщали, что изменились правила выезда из Украины.

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