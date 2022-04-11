Арестович рассказал, что произойдет дальше, если россия полностью оккупирует Донбасс

Украина не смерится с таким развитием событий.

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Украина никогда просто так не отдаст территории Донецкой и Луганской областей. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Он отметил, что Украина Украина в случае оккупации всей территории Донбасса будет воевать за него до конца, что повлечет огромные человеческие жертвы и потери для экономики. По его словам, с вариантом захвата Донбасса не смирится ни украинский народ, ни армия, ни президент, пишет УРА-Информ.

“Мирный договор на этих условиях не будет подписан, будет продолжаться война. Только война на тех условиях, что нам идет вооружение, а России брать его неоткуда. И это преимущество очень долгое, мы его будем реализовывать. Постепенно, медленно вытягивать на себя. Это будет очень много крови с нашей стороны, дополнительных усилий, грандиозные проблемы для экономики… И мы постепенно, по миллиметру, с кровью и крошащимися зубами будем вытягивать это преимущество, будем уничтожать, уничтожать и уничтожать. Пока не уничтожим всех, кто пришел на эту землю”, – спрогнозировал он.

Ранее Арестович заявил, что война с рф будет продолжаться до 2035 года.