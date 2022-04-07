ВОЗ: мы готовим антикризисный план на случай химических атак в Украине

Если Путин пойдет снова на такой шаг.

Время чтения: 52 Секунд

Мы рассматриваем все сценарии и готовим антикризисный план на случай химических атак в Украине, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ганс Клюге во время пресс-брифинга во Львове в четверг.

«Учитывая неопределенность текущей ситуации, нет никаких гарантий, что война не станет хуже», — сказал Клюде, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

ВОЗ создает планы действий в чрезвычайных ситуациях для различных ситуаций, которые могут угрожать населению Украины, от лечения жертв массовых атак до пострадавших от химических атак.

ВОЗ координирует свои действия с Европейским союзом для оценки состояния здоровья пациентов, прибывающих из Украины и направляющих их на лечение в различные страны Европы. Региональный директор также сообщил, что ВОЗ уже доставила по Украине более 185 тонн медикаментов и еще 125 тонн находятся в пути.

Представители ВОЗ утверждали, что наихудший сценарий в Украине уже реализуется — население убивают и они получают ранения на войне. Кроме того, украинцы умирают от болезней, которые в нормальных условиях излечимы, а дети — от пневмонии или диареи.

Ранее мы сообщали, что НАТО обсуждает поставки средств ПВО и тяжелого оружия в Украину.