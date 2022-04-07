Общество

В Днепре также рекомендуют эвакуироваться с города: но не всем

Российская агрессия заставляет украинцев покидать родные дома.

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Женщин и детей, которые проживают в Днепре, просят при возможности эвакуироваться в другие украинские города. Такое заявление сделал городской глава Борис Филатов.

Также он советует выехать пожилым людям, а также тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре, пишет УРА-Информ со ссылкой на Суспільне.

“Главы военных администраций Донецкой и Луганской областей заявили, что всем мирным гражданам максимально быстро необходимо покинуть территорию этих регионов. Поэтому большое количество людей сейчас едут через Днепр… Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут на личном транспорте и автобусах”, – заявил он.

Он также отметил, что коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, при этом в городе был сделан запас лекарств на пару месяцев.

Отметим, что в ближайшее время должна обостриться ситуация на Донбассе.

Ранее в СБУ сообщили, сколько времени россияне еще будут обстреливать Украину ракетами.

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