Общество

В Буче, Ирпене и Гостомеле появятся модульные дома из США (ФОТО)

Американцы используют такую технологию после больших природных катаклизмов, когда люди фактически остаются без домов.

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В Буче, Ирпене и Гостомеле появятся модульные дома из США. Такая технология используется там после больших погодных катаклизмов.

Бывший губернатор американского штата Нью-Йорк Джордж Патаки, находясь с рабочим визитом в Закарпатской области, сделал подарок украинцам, пострадавшим от войны. Именно он привез модульные дома, которые можно быстро собрать и поселить туда людей на определенный период времени, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Патаки отметил, что такие дома использовались в США после природных катастроф, когда десятки тысяч людей оставались без крыши над головой.

Глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита заявил, что эти дома отправятся в Киевскую область, где у местных жителей фактически не осталось места под крышей.

Ранее мы показали уникальные кадры из Гостомеля после освобождения от оккупантов.

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