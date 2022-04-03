Общество

Удержание рубежей Изюма для Украины критически важно – Жданов

Военный эксперт о ситуации на Востоке Украины.

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Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации в Харькове и в Изюме. Он отмечает, что в областном центре ситуация стабильная, а вот в Изюме все намного хуже.

Эксперт также отметил, что российские войска намерены окружить украинскую группировку в Луганской области, поэтому удержание рубежей Изюма является очень важными для Украины, пишет УРА-Информ.

“С Харьковом более-менее вопрос решен. Штурма или окружения нету на сегодняшний день. Единственный огромный минус, что реактивные дальнобойные системы Смерч и Ураган могут доставать с практически территории россии. Поэтому я думаю, что обстрелы Харькова продолжатся. Но в общем мы продвигаемся к государственной границе.

Что касается Изюма, то здесь ситуация наоборот. На очень тяжелая. Потому, что Изюм является ключом к попытке окружения наших войск на луганском направлении. Удержание Изюма для нас критически важно. Возможно не самого города, а рубежей возле города”, – завил эксперт в эфире канала Украина 24.

Ранее мы сообщали, что оккупанты атаковали Одессу.

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