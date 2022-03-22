Общество

Российская армия удивила тем бардаком, который мы увидели, это был шок – Жданов

Военный эксперт рассказал, чем удивили россияне.

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Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем удивила российская армия после вторжения в Украину.

Он рассказал о том, что в российской армии творится бардак и уже первая неделя войны показала то, что россияне не готовы к реальным боевым действия. Они предполагали, что возьмут Украину за 96 часов, но ничего не получилось, пишет УРА-Информ.

“Российская армия удивила тем бардаком, который мы увидели. Для нас хоть это и был приятный, но шок. Даже первая неделя, когда шло вторжение по всем направлениям, мы везде пытались отбиться. К концу первой недели, мы четко поняли, что на сегодняшний день российская армия не готова к реальной войне. Абсолютно не готова. Я не беру, то что спланирована сама операция по русскому принципу, этот блицкриг, на 96 часов.

Вспомните даже чеченскую компанию, особенно вторую, на бронетехнике всегда лежат ящики с боеприпасами, гранатами, все понимали, что лишний магазин в бою жизнь спасет. А тут они ехали с парадной формой” – заявил эксперт в эфире Популярной политики.

Ранее мы сообщали, что у оккупантов большие проблемы с едой и боеприпасами.

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