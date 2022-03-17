Общество

Мариуполь разгромлен на 90 процентов – заместитель городского головы

Сергей Орлов рассказал о ситуации в городе.

Время чтения: 47 Секунд

Ни одно здание в Мариуполе не может похвастаться тем, что оно не имеет повреждений после более чем трех недель обстрелов и бомбардировок со стороны россии. Такое заявление сделал заместитель городского головы города Сергей Орлов.

В интервью Forbes Украина он рассказал, что около 80-90% города уже разрушены. По его словам, дома и здания или полностью разрушены или повреждены из-за постоянных атак россиян. Он отметил, что только за 15 марта на город скинули 100 бомб, пишет УРА-Информ.

Он отметил, что спасатели даже не могут выехать на места, где возникают пожары, так как их машины обстреливают.

Также он отметил, что существует большая проблема с водой.

«Какая-то незначительная часть людей в частном секторе может брать воду из колодцев. Плюс у людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и воспользовались этой водой. Кто-то говорит – в лужах набираем, когда был снег, его топили…» – рассказал заммэра.

Ранее мы сообщали, что россию официально исключили из состава Совета Европы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Украине не осталось места, где нет военной угрозы – глава МВД

Денис Монастырский рассказал о ситуации в стране.

В Украине ввели общенациональную минуту молчания

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Причин катастрофического провала россиян в Украине много – американский генерал

Дэвид Петреус высказал свое мнение о войне в Украине.

Мобилизация в Украине: стартовал новый этап, кого призовут

Будут призывать даже тех, кто ранее не служил.

Каждую секунду ребенок из Украины становится беженцем

Ужасная статистика войны в Украине.

В Киеве вводят комендантский час: почти на двое суток

Жителей столицы просят оставаться дома.