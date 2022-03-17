Мариуполь разгромлен на 90 процентов – заместитель городского головы

Сергей Орлов рассказал о ситуации в городе.

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Ни одно здание в Мариуполе не может похвастаться тем, что оно не имеет повреждений после более чем трех недель обстрелов и бомбардировок со стороны россии. Такое заявление сделал заместитель городского головы города Сергей Орлов.

В интервью Forbes Украина он рассказал, что около 80-90% города уже разрушены. По его словам, дома и здания или полностью разрушены или повреждены из-за постоянных атак россиян. Он отметил, что только за 15 марта на город скинули 100 бомб, пишет УРА-Информ.

Он отметил, что спасатели даже не могут выехать на места, где возникают пожары, так как их машины обстреливают.

Также он отметил, что существует большая проблема с водой.

«Какая-то незначительная часть людей в частном секторе может брать воду из колодцев. Плюс у людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и воспользовались этой водой. Кто-то говорит – в лужах набираем, когда был снег, его топили…» – рассказал заммэра.

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