В ОПУ рассказали о количестве уничтоженной военной техники РФ

Уничтожено и повреждено 29 самолетов

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На территории украинского государства нашими военными было уничтожено более 1500 единиц военной техники страны оккупанта РФ. Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Уничтожено и повреждено 29 самолетов, вертолетов — 29, танков — почти 200, боевых бронированных машин — 846, артиллерийских систем — 77, средств ПВО — 7, реактивных систем залпового огня — 24, цистерн с горюче-смазочными материалами -тактического уровня — 3, военных катеров (при попытке высадки диверсантов) — 2 единицы и автомобильной техники — 305 единиц», — заявил он.

Ранее сообщалось, что украинское государство может нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси в том случае если украинским главнокомандующим будет принято данное решение.