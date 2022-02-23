Зеленский анонсировал снижение налогов для бизнеса и цен на бензин: Экономический патриотизм

Президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что скоро в Украине понизятся цены на бензин и дизель на заправках.

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Об этой информации сообщил «Обращение Зеленского», передает Ura-inform.

Об этом Глава украинского государства заявил во время обращения к украинским гражданам двадцать второго февраля. В своём видеообращении он рассказал, о запуске в Украине программы экономического патриотизма. Она заключается в дополнительных стимулах для локализации местного производства, а также в целевых программах поддержки отдельных отраслей.

В рамках данной программы со стороны государства должна быть уменьшена налоговая нагрузка на бизнес и ограничение проверок. Таким образом, государство хочет привлечь средства населения в бизнес и банковскую систему.

Помимо этого, в планы властей входит снижение НДС на бензин и дизель. А это в свою очередь приведёт к уменьшению цен на заправках.

«Нашей основной целью является обретение экономической независимости, особенно в энергетике,– подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский объявил о призыве в ВСУ резервистов: срочное обращение президента Украины.