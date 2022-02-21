В Госдуме прогнозируют прорыв обороны «ДНР» на Донбассе и победу ВСУ

ВСУ могут одержать верх над «армией ЛДНР» численным превосходством

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У подразделений украинской армии на оккупированном Донбассе якобы есть стратегическая инициатива, что они «нападают на ЛДНР, планируют и место наступления, и время их нанесения и их очередность». Об этом заявил так называемый депутат Госдумы из фракции «Единая Россия», бывший «премьер ДНР» Александр Бородай, передает УРА-Информ.

«Массированного удара пока с их стороны еще не было по линии обороны. Когда он будет — это предсказать невозможно. Может быть, в ближайшие дни и часы, а может быть, это оттянется на недели. В локальных местах прорыва противник заранее способен сосредоточить ни трех-, ни четырех-, ни-пятикратное превосходство, а много большее… То есть, удары в локальных точках могут быть весьма массированными, что с очень высокой вероятностью позволит им прорвать оборону республик», — отметил Бородай.

Ранее сообщалось, что «правительство» оккупированных районах Донецкой и Луганской областей принудительно мобилизуют жителей ОРДЛО, угрожая мужчинам на оккупированных территориях Донбасса пытками в случае отказа.