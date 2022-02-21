Блогер рассказал, что взорвалось днём в Донецке и почему «власти» замалчивают это

Вчера, двадцатого февраля жителями неподконтрольного Украине Донецка сообщалась о мощном взрыве в городе около 12:00 (по киевскому времени).

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Донецкий блогер, вещающий под ником «Донетчанин» выяснил что взорвалось в оккупированном Донецке и почему со стороны «местной власти» нет никакой информации.

«Судя по всему, это взорвали здание из фильма «Мыгыбы дыныры», — сообщает блогер.

Чуть ранее, так называемыми «МГБ ДНР» было заявлено, что в этом доме находится схрон, в котором находятся оружие и боеприпасы, на его место якобы указал захваченный ними диверсант.

Со слов блогера они не стали мелочиться и взорвали целый дом.

«Донетчанин» рассказал, что это ресторан, открывшийся в 2014 году, почти перед самым началом военных действий. После чего его владелец покинул Донецк, а само заведение было успешно разграблено мародёрами. Сообщается, что в нем даже плитку сняли.

«Вчера его просто добили. Сколько финансов и сил было вложено в это заведение и тут пришел «русский мир»,-резюмировал блогер.

Напомним, ранее сообщалось, В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс после якобы попадания снарядов на российскую территорию.