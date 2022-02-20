В ОРДЛО силой мобилизуют мужчин от 18 до 55 лет — начались похищения

На неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей на фоне военной эскалации началась принудительная мобилизация гражданских лиц.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Российская Федерация, организовавшая эскалацию на Донбассе начала с применением силы забирать лиц мужчин так называемой «Л/ДНР» в ряды так называемых «армейских корпусов». Со стороны российской оккупационной власти началась принудительная мобилизации мирных людей на Донбассе. Более того, сообщается о фактах похищения мужчин.



Журналист Андрей Цаплиенко сообщает о том, что жители греческого села Стыла, находящегося на оккупированной территории обратились к послу Греции в Украине с просьбой о помощи и огласке данной ситуации.

«Девятнадцатого февраля люди в военной форме зашли в греческое село и силой вывезли в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Другой мужчина, имени которого я не буду называть, уже второй день скрывается от принудительной мобилизации НВФ, « ЛНР»»,-сообщил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, Как в РФ встретили «эвакуированных» жителей из ОРДЛО: «Россия обещала».