В ООС раскрыли причины мощных обстрелов со стороны НВФ на Донбассе

Если бойцы ВСУ будут открывать ответный огонь, члены НВФ обвинят Украину перед всем миром

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В зоне проведения ООС боевики «ЛДНР» устраивают сильные обстрелы, чтобы спровоцировать украинскую сторону ответить на их огонь. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает УРА-Информ.

«Все эти обстрелы — это провокации с целью вынуждения ВСУ дать ответ, а потом обвинить нас перед всем миром, что это мы активизируем», — отметил он.

ВСУ, как уточнил Павлюк, открывают ответный огонь лишь в случае угрозы для жизни украинских военных.

«Мы полностью контролируем ситуацию. В ответ огонь открываем только тогда, когда действительно есть угроза нашим войскам и все возможные способы прекратить огонь с помощью мониторинговой миссии ОБСЕ и СЦКК исчерпаны и нет возможности по-другому остановить огонь», — добавил он.

Ранее сообщалось, что подразделения боевиков «ЛНР» предварительно приняли решение вести массовые обстрелы позиций ВСУ ночью 18 февраля.