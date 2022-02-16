Общество

В небе над Донбассом замечены истребители неизвестной принадлежности

Жители так называемой «ДНР» сообщили, что впервые за последние несколько лет в небе над оккупированным Донецком появились боевые самолёты.

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Об этой информации сообщил Free-news, передает Ura-inform.

Дончане рассказывают о том, что в небе над окрестностями столицы так называемой «ДНР» они заметили истребители неизвестной принадлежности.  С их слов появление их над городом является экстраординарным событием.

Каких-либо подробностей, связанных с пролётом боевых самолётов на данный момент нет. Так же не дают официальных комментариев по данному поводу и так называемые «власти» ОРДО.

Некоторые жители Донецка утверждают, даже были слышны звуки работы реактивных двигателей самолетов. В то же время, мониторинговый ресурс «ADS-B Exchange» предоставил данные, что никаких самолетов в районе Донбасса не зафиксировано. Возможно, что резкие звуки были вызваны работой газотурбинных установок танков Т-80.

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин сделал заявление об эвакуации жителей ОРДО: представлен тревожный сценарий.

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