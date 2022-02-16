Общество

Президент США срочно обратился к нации по поводу ситуации вокруг Украины и РФ

Во вторник, вечером15 февраля глава Белого Дома Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Байденом было отмечено, что Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация готовы к продолжению диалога, но Америка не будет жертвовать своими принципами в переговорном процессе с Россией.

Также президентом Америки было отмечено , что по состоянию на 22:30 15 февраля Соединённые Штаты  не зафиксировали отвода российских войск от границ Украины, поэтому ситуация остаётся напряжённой.

Он сообщил, что около украинских границ находятся 150 000 российских войск, в случае полномасштабного российского вторжения в Украину, моментально вступят в действие секторальные санкции. В частности, они введены против ключевых финансовых институтов России, а  газопровод «Северный поток -2» будет остановлен.

Если же хоть один американский гражданин пострадает от действий российской армии на территории Украины, то США сочтут это нападением на себя. Байден также предупредил, что нападение России на одну из стран НАТО приведет к тому, что Штаты обязательно будут ее защищать.

«Мы будем защищать свободу. Мы готовы заплатить любую цену», — сказал Байден.

Ещё Байден добавил, что у США нет в планах размещения ракетного вооружения в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, Байден дал странный сигнал Зеленскому: СМИ раскрыли, на какой вопрос не стал отвечать глава США.

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