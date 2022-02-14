Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами: СМИ

На фоне полномасштабного вторжения РФ на украинские территории, а также информации о закрытии воздушного пространства Украины олигархи и бизнесмены второй день подряд начали покидать страну.

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

В частности, тринадцатого февраля пределы Украины покинули самолёты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. А сами олигархи улетели из Украины ещё 30 января.

Только вчера из украинских аэропортов взлетели около двадцати чартеров и частных самолётов. Отмечается, что такого количества чартеров не было в течение шести последних лет. Из Украины улетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко. Накануне – Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Помимо этого, такая же активность фиксируют и в аэропорту Днепра. Большая часть харьковской элиты также покинула Украину.

Частный самолёт на пятьдесят человек был заказан и народным депутатом от «Оппозиционная платформа — За жизнь» миллионером Игорем Абрамовичем. И это только часть списка украинской элиты, которая спешно покидает Украину.

Сам же Рабинович уже возмутился на своей странице в социальной сети, что народным избранникам запретили покидать страну. По-видимому, у многих из них было желание покинуть Украину, зная в какой ситуации, оказалась страна. Но теперь им придётся пересматривать свои планы.

Депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко подтверждает информацию средств массовой информации. По его сообщениям, такую активную миграцию он начал фиксировать с двенадцатого февраля.



Напомним, ранее сообщалось, Украина получила секретные данные по РФ: источник у Зеленского раскрыл, какой сигнал дали США.