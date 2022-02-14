Общество

У Зеленского представили тревожный прогноз по Украине: стало известно, чего ожидают на границах

Инсайдер с Банковой рассказал о том, что власти ожидают серьезных перемен в Украинском государстве. По его словам, актуализируется эмиграция из страны. При этом такой расклад вещей создаст особую атмосферу на границах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сказал, что в ближайшее время эмиграция из Украинского государства будет продолжаться. Будут созданы километровые очереди на границах. Помимо этого, партнеры Запада будут продолжать свою политику по нагнетанию ситуации», — сообщил в начале источник.

Затем он подтвердил тот факт, что Запад намеревается вывозить тех дипломатов из Украины, которые остались. Будут так же выводить западные представители собственные активы. Это, в свою очередь, нанесет серьезный урон по украинской экономике. 

Таким образом, учитывая все вышеупомянутое, актуализироваться может сразу три кризиса – политический, экономический, а также пограничный. При этом до сих пор неизвестно, что власти или сам президент Владимир Зеленский намерены делать, чтобы предотвратить подобный сценарий.

Напомним, в России ответили на ультиматум Украины о предоставлении информации касаемо военных учений у границ.

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