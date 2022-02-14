Бывший «министр обороны «ДНР» спрогнозировал свою дату начала «широкомасштабной войны» с Украиной

Экс-«министром обороны так называемой «ДНР» Игорем Стрелковым (Гиркиным) было заявлено в какие даты, возможно начало полномасштабной военной операции с Украиной.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов, этого можно ожидать уже на этой неделе. Стрелковым было отмечено, что «если судить по валу косвенных, но очень характерных признаков, то моно сказать о готовности к возобновлению активных боевых действий и не только на территории Донбасса».

«Если широкомасштабные военные действия и начнутся — то, скорее всего, уже на этой неделе», — прогнозирует Стрелков.

По мнению, бывшего «министра обороны ДНР» вероятно, по данной причине, с 14 по 17 февраля в Чёрном море и проводятся военные учения Черноморского военного флота. На них Российская Федерация стянула из Северного и Балтийских военных флотов почти все имеющиеся в наличии большие десантные корабли, которые способны взять на борт около 4 тысяч военных морской пехоты и несколько сотен единиц броневой техники.

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