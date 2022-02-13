Гороскоп на следующую неделю с 14 по 20 февраля для всех знаков Зодиака: от Тамары Глобы￼

Гороскоп от Тамары Глобы расскажет, какие события ждут все знаки Зодиака на предстоящей неделе.

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Об этой информации сообщил Rsute, передает Ura-inform.

Овен.

Для Овнов следующая неделя, утверждает астролог, будет удачной. А если и будут возникать затруднительные ситуации, то близкие люди будут помогать с легкостью выходить из них. Все задуманное в данный период будет получаться, и оптимизм будет вашим спутником на протяжении всей недели.

Телец.

Астролог утверждает, что удача будет сопровождать Тельцов в решении организационных вопросов на следующей неделе. Можете смело браться за проведение любого рода мероприятий, рассчитывая на помощь коллег и компаньонов. А вот для начала новых проектов данная неделя не будет благоприятной. Также вас может ожидать в данный период удачное знакомство через Интернет.

Близнецы.

Близнецам на следующей неделе астролог советует все силы направить на работу и сконцентрироваться на решении важных задач. Уже в конце недели вас может ожидать поощрение от руководства. Это может послужить хорошим стартом для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Рак.

Для Раков это следующая неделя будет не лёгкой. Чтобы положительно решались любые вопросы, вам придется прилагать в этот период намного больше усилий, чем обычно. Астролог советует пока повременить с работой, а лучше на предстоящей неделе хорошо отдохнуть и запастись энергией.

Лев.

Астролог советует Львам на предстоящей неделе обязательно выбрать время для посещения доктора и вплотную заняться собственным здоровьем. Так как беспечное отношение к хроническим заболеваниям может привести к серьезным осложнениям, а переутомление может сказаться на вашей нервной системе.

Дева.

Астролог советует Девам на следующей неделе постараться не создавать самим себе сложности и следить за своими высказываниями в адрес коллег. Так как в этот период будет большая вероятность разногласий на работе, которые могут перерасти в серьезный конфликт. А он, в свою очередь будет мешать осуществлению ваших творческих планов. Неразумным с вашей стороны станет создание такой ситуации на пороге своего карьерного роста.

Весы.

Следующая неделя для Весов будет многообещающей, полной надежд и творческих планов. Астролог утверждает, что в данный период у вас всё будет легко получаться, если вы будете прислушиваться к собственной интуиции, а не слушать советы малознакомых людей.

Скорпион.

Скорпионам на следующей неделе, возможно, придётся столкнуться с некоторыми трудностями. Но астролог утверждает, что благодаря вашему спокойствию, твердой позиции и уверенности в своих силах они смогут справиться с любыми проблемами.

Стрелец.

На предстоящей неделе Стрельцы будут полны оптимизма и смогут решать задачи, которые ранее им казались не по плечу. Астролог советует постараться правильно расставить приоритеты, браться сразу за важные дела, а мелкие и второстепенные оставить на потом.

Козерог.

Козерогов ожидает спокойная и даже немного скучная предстоящая неделя. Астролог советует воспользоваться этим затишьем в делах и хорошо отдохнуть. Одиноких представителей данного знака Зодиака может ждать интересная встреча, которая имеет все шансы, перерасти во что-то более серьёзное.

Водолей.

У Водолеев намечается неделя кардинальных перемен лучшему. Астролог советует постараться в этот период проанализировать завершенные недавно проекты и учесть ошибки, чтобы не допускать их в будущем.

Рыбы.

Рыбы на предстоящей неделе, возможно, будут испытывать финансовые затруднения. Астролог советует постараться подкорректировать свой бюджет и сократить ненужные траты. В данный период также постарайтесь не брать взаймы. И отложите запланированные крупные покупки.

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