Общество

МИД Украины обратилось к украинцам на фоне заявлений об эвакуации иностранных граждан

Спикером МИД Украины Олегом Николаенко, после последней информации, касающейся эвакуации иностранных граждан на фоне возможного военного вторжения России на нашу страну было опубликовано заявление.

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Об этой информации сообщил «Фейсбук-страница МИД», передает Ura-inform

В частности команда главы МИД Украины Дмитрия Кулебы призывает украинских граждан сохранять спокойствие. А так же  избегать действий, направленных на  расшатывание стабильности страны и сеющих панику.

«На данный момент критически важным является сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику», — заявили украинские дипломаты.

В МИДе обратили внимание украинцев на то, на то, что с самого начала российской эскалации, со стороны дипломатии и армии делаются все возможное, чтобы наша страна оставалась устойчивой и готовой к разного рода сценариям развития событий. А так же чтобы какие-либо намерения, носящие агрессивный характер в отношении Украины не воплотились в реальность.

«Тот комплексный пакет сдерживания России, который был предложен Украине в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наша страна имеет сильную позицию. Всё это благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки на Западе жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению макрофинансовой помощи», — подчеркнули в МИДе.

В ведомстве  также обращают внимание на то, что ВСУ активно отслеживают развитие событий, и готовы защитить своих граждан в случае военного вторжения России.

Напомним, ранее сообщалось, Путин принял решение, Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе: СМИ США.

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