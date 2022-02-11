Общество

Вопрос признания РФ территорий ОРДЛО может оказаться политической спекуляцией, — Ходаковский

Если заявления о признании Россией «ДНР» и «ЛНР» окажутся политической спекуляцией, то это очень болезненно отразится на ОРДЛО

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Если заявления о признании в Кремле «республик Донбасса» окажутся лишь обычной политической спекуляцией, то это очень болезненно отразится на временно оккупированных территориях Донбасса. Такоке мнение выразил бывший командир «Востока» Александр Ходаковский, комментируя обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину которое может быть принято на Совете Думы 14 февраля, передает УРА-Информ.

«Сейчас мы находимся в такой драматической фазе, когда ничем, никак спекулировать нельзя. Нужно делать и шаги, и заявления только после того, как тщательно их обдумаешь и только осознавая все последствия», — считает он.

Ранее сообщалось, что переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки», которые состоялись вчера, 10 февраля, продлились почти девять часов. Все стороны «нормандского формата» заинтересованы продолжить переговоры.

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