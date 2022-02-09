В  ОРДО завтра вводятся новые ограничения: стало известно, что будет запрещено жителям «ДНР»

Уже с 10 февраля в ОРДО вступают в силу карантинные ограничения из-за коронавирусной инфекции.

Время чтения: 1 Мин. , 7 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Подконтрольные паблики ОРДО напомнили, что будет запрещено жителям так называемой «республики».

В частности, до 20.02.2022 в срочном порядке вакцинация от коронавируса становится обязательной для работников образования и здравоохранения, граждан, которые проживают в центрах социального обслуживания. В данный перечень также люди, имеющие хронические заболевания, работники транспортных и энергетических предприятий, «волонтеры, работники правоохранительных органов и военнослужащие», сотрудники сфер торговли и обслуживания, а также студенты, «призывники и работники администраций».

В противном случае, сотрудники будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Так же не вакцинированным особам будет запрещено посещать любые общественные места без справки о вакцинации.

Помимо этого, посещать учреждения культуры, спорта, досуга, предприятия общественного питания, развлекательные, зрелищные, досуговые, просветительские, рекламные, публичные и иные мероприятия будет возможным только при наличии у посетителя документа о вакцинации против COVID-19 или о том, что он уже переболел данным заболеванием.

Вводится полный запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, и в иных общественных местах.

Запрещено в ОРДО проводить спортивные соревнования и массовые мероприятия с участием детей (только при наличии соответствующего заключения органа, который осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор).

В «Центробанке ДНР» сообщили, что финучереждение можно посещать без меддокументов о проведении вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО начались проверки личных хозяйств «чиновниками ДНР»: что возмущает местных жителей.