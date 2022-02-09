В ОРДО начались проверки личных хозяйств «чиновниками ДНР»: что возмущает местных жителей

Жители оккупированной части Донецкой области сообщают, что по частным домовым хозяйствам стали ходить «проверяющие» с целью проверок похозяйственных книг. Они собирают сведения о том, сколько птицы, скота, посевных площадей, огородов у населения.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

По сообщениям местных жителей данные проверки инициировали так называемые «чиновники ДНР». С их слов это было анонсировано ещё в конце 2021 года «начальником отдела методологии, разработки и сопровождения «республиканских программ минагропрома ДНР» Екатериной Надеиной. По её словам, особы, которые ведут личное подсобное хозяйство, смогут получить выписку об этом из книги. Так же она сообщала, что выписка-справка о наличии личного подсобного хозяйства является подтверждением, что человек не является предпринимателем.

Жители ОРДО возмущены таким «сплошным « обходом их частных домохозяйств. В социальных сетях они делятся своим недовольством:

«Зачем вообще нужна данная справка??? Чтобы доказать, что я не являюсь предпринимателем, если вдруг захочу продать остатки молока или выращенного в своем хозяйстве. «Чиновники» придут с проверками во все без исключения хозяйства».

«Переписывают всё: деревья, машины, скважины, мотоблоки домашнего хозяйства, в частности, даже кур… То есть, если ты хочешь зарубить курицу или она умерла, то нужно свидетельство о смерти предъявлять, чтоб ее списали? Или поросенка чтоб зарезать и съесть, нужно разрешение в письменном виде получить?».

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДЛО участились столкновения боевиков с местными жителями: озвучена причина.