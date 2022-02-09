Гороскоп на 10 февраля четверг для всех знаков Зодиака: что советует астролог

Все дела, начатые в этот день, будут обречены на успех.
Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.
Овен.
Для Овнов в этот день главными козырями будут их нестандартный, свежий взгляд на вещи и изобретательность. В четверг вы будете явно выделяться на фоне других, а ваши идеи будут заслуживать серьезного внимания.
Телец.
Астролог советует Тельцам в этот день стараться не идти на поводу у эмоций. А так же не стоит искусственно создавать напряженные ситуации, придираясь к чему-то либо из-за ревности. В противном случае, всё может перерасти в грандиозный скандал или разрыв отношений.
Близнецы.
В этот день Близнецам нужно по максимуму включить свою харизму, больше улыбаться и говорить комплименты. Астролог утверждает, что тогда даже самые сложные дела смогут пойти как по маслу и не потребуют особых энергозатрат с вашей стороны.
Рак.
Раки в этот день будут говорить окружающим, возможно, неприятную для них правду. Но вашему окружению это будет только во благо, утверждает астролог, так как это может послужить им «пинком» для каких-то изменений в их жизни.
Лев.
Львам сегодня астролог рекомендует активный, практичный, даже агрессивный подход к делам. Вы в четверг будете находчивыми, сумеете увидеть возможности там, где другие отступают, и будете воплощать эти возможности в жизнь.
Дева.
Девам астролог советует посвятить четверг своим близким. Желательно провести вместе время, насладиться обществом друг друга, поболтать о чём-то. А дела могут подождать до пятницы.
Весы.
Весам в этот день захочется окружить своей заботой других. Но, астролог предупреждает, что те, о ком вы проявите заботу, могут в ней не нуждаться, и оттолкнуть вас. Лучше потратить в четверг свою энергию на занятия каким-то творчеством.
Скорпион.
Скорпионов в этот день может ожидать совершенно новая задача на работе, и они не смогут применить свои сильные навыки. Астролог предупреждает, что вам будет сложно, и это может ударить по вашей самооценке. Но если вам удастся с ней справиться, то это может стать большой победой и инвестицией в будущее.
Стрелец.
Стрельцы в этот день могут почувствовать недовольство собой. Но оно может сподвигнуть их на позитивные перемены. К примеру, вы сможете искоренить вредные привычки или закончить дела, которые до сих пор откладывали «на потом».
Козерог.
Астролог советует в этот день Козерогам быть бдительным во всем, что касается денег, и не лезть пока ни в какого рода авантюры, которые связанны с бизнесом. Если воспользуетесь советом астролога и будете осторожными, то данный период пройдет гладко и спокойно.
Водолей.
Водолеи в этот день будут на пороге духовного кризиса. Они будут ощущать, что существующие ценности перестают работать. Но кризис- это всегда обновление. Астролог советует просто быть готовыми впустить это новое в свою жизнь.
Рыбы.
Рыбам в этот день астролог не советует пытаться изображать из себя того, кем они не являются. А так же не преувеличивать свои достоинства и заслуги, так как вас могут быстро «раскусить». Но знания, которые вы приобретёте в четверг, легко усвоятся и не выветрятся в течение долгого времени.
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