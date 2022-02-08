Общество

Власти  Украины обратились к «Ощадбанку» с просьбой о продлении срока действия карт для переселенцев с Донбасса

В кабинете министров Украины обратились с просьбой к «Ощадбанку» рассмотреть возможность продления срока действия банковских карточек для временно перемещённых лиц с Донбасса.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Начальником Донецкого областного управления «Сбербанка» Светланой Ивенко было заявлено, что министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось с просьбой в «Ощадбанк» о продлении срока действия банковских карт для переселенцев с Донбасса.

Ивенко отметила, что на сегодняшний день конечной датой является тридцать первое марта 2022 года. Так же она призвала граждан активнее обращаться в отделения «Ощадбанка для получения банковских карт.

На данный момент пока остаётся неизвестным, какое решение будет принято в финансовом учреждении, потому такое продление срока действия банковских карточек для переселенцев, возможно, будет последним.

Напомним, ранее сообщалось, Юристы рассказали, как получить пенсионную карту Ощадбанка для переселенца по доверенности.

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