Общество

Пушилин пообещал «довести до конца» дело убитого командира НВФ»

Пушилин уточнил, что «Гиви» не стало 5 лет тому

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Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сегодня, восьмого февраля, в день убийства бывшего командира батальона пророссийских боевиков «Сомали» Михаила Толстых, более известного по кличке «Гиви», пообещал «довести его дело до конца». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает

«Гиви», как напомнил Пушилин, не стало 5 лет назад.

«Мы смогли достичь многого из того, о чем он мечтал: мы возрождаем русский Донбасс. Наш долг перед памятью Гиви и других павших — довести их ратное дело до победного конца», — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что украинское правительство уже может быть готово к предоставлению особого статуса для оккупированных боевиками территорий Донбасса при согласовании необходимой последовательности реализации минских соглашений. 

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