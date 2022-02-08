На фоне возможного нового вторжения России Ющенко обратился к украинцам

На своей странице в «Фейсбук» экс-президент Украины Виктор Ющенко обратился к украинским гражданам.

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Об этой информации сообщил «Фейсбук» страница Ющенко, передает Ura-inform.

Он сообщил, что должно стать главным приоритетом для украинцев в трудные времена, а также выступил с призывом объединяться, чтобы создать сильную страну.



«Мы переживаем на данный момент трудные времена, но я убежден, величавые и знаковые. Как никогда раньше, сегодня нужно наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины. Наша сила – это единство вокруг родного государства. Государство не строится завтра или послезавтра – государство строится сегодня» – написал Ющенко.



Так же им было подчёркнуто, что основными приоритетами для украинских граждан должны стать безопасность, стабильность в государстве, а также защита украинской демократии и свободы.



«Я призываю всех соотечественников к спокойствию и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности», – резюмировал третий украинский президент.

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