Генерал указал на важный нюанс, почему Россия не готова к вторжению в Украину

Бывшим заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенантом Юрием Думанским было рассказано, почему Россия не пойдёт на полномасштабное вторжение на украинские территории .

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Об этой информации сообщил Аpostrophe, передает Ura-inform.

По мнению Думанского, Россия, даже если и совершит полномасштабное наступление в Украину, она не сможет удерживать взятую под свой контроль украинскую территорию. С его слов, здесь должен был учтен фактор, насколько население территории будет лояльны к оккупантам. И конечно, нелояльные жители сразу возьмут в руки оружие.

«Были ли со стороны РФ созданы ударные группировки? Обычные – нет. Потому как мало только провести наступление и захватить какую-то территорию. Основное, о чем говорят, — эту территорию еще нужно удержать. Как когда-то писал Макиавелли: «Территорию не просто нужно взять войной, ее нужно еще удержать». На территории проживают люди, которые тебя поддерживают или нет. Сейчас этой поддержки нет, и оценивая информацию, которая есть сейчас, я не вижу признаков возможной масштабной войны», — резюмировал Думанский.

Напомним, ранее сообщалось, США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине.