Общество

В Украинских водоёмах может исчезнуть речная рыба уже в 2024 году: учёные назвали причину

Их данных предоставленных Национальной академией аграрных наук на данный момент в украинских водоёмах складывается катастрофическая ситуация, и уже в скоро пресную рыбку придётся импортировать.

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Эту информациию сообщил » Нацакадемия аграрных наук Украины», передает Ura-inform.

За девять лет в Украине стремительно снизилась численность и популяция речной рыбы – на 70%.  Учёные утверждают, что главными причинами, послуживших  такому негативному явлению можно назвать природные и антропогенные факторы.

И если ничего не предпринимать и процесс сокращения популяции будет  продолжаться теми же темпами, то уже к 2024 году речную рыбу мы вынуждены будем закупать заграницей.

На данный момент специалистами рыбной отрасли предпринимаются попытки остановки данного процесса исчезновения рыбы в пресных реках и налаживание воспроизводства популяции.

Но украинскими учёными отмечается о необходимости безотлагательного государственного финансирования селекции, с целью недопущения вымирания речной рыбы.
 

Форелевые фермы находятся в Одесской области и Черновцах. Специалисты НААН отмечают, что на сегодняшний день Украина импортирует преимущественно морскую рыбу — из-за сокращения собственного отлова. В Азовской акватории остался только бычок, а большую часть «рыбных мест» Черного моря  оккупировала Россия.

Напомним, ранее сообщалось, Вода в Луганске скоро станет отравленной: жители бьют тревогу/.

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