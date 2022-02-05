Гороскоп на 6 февраля воскресенье для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День добра и милосердия, которые рекомендуется проявлять всем без исключения – за них обязательно воздастся.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам придётся в этот день рассчитывать только на себя. Так как никто вам не окажет помощи, даже если её вам обещали. НЕ стоит ждать, пока кто-то со стороны придёт и решит ваши проблемы. К сожалению, не придёт и не решит.

Телец.

Астролог советует Тельцам по-тихому в этот день делать то, что считаете нужным, и вообще не зацикливаться на тему того, о чём говорят за вашей спиной. Не стоит обращать внимания на завистников.

Близнецы.

У Близнецов этот день будет зависеть от их эмоционального состояния. Астролог утверждает, что чем позитивней будет ваш настрой — тем проще будут протекать дела и коммуникации. Так что стоит постараться не допускать негативных эмоций, которые могут испортить вам настроение.

Рак.

В этот день Ракам астролог настоятельно советует быть твёрдыми, напористыми и убедительными. В воскресенье вам, возможно, придётся отстаивать какие-то свои достижения и защищать собственные позиции. Так что, ни шагу назад.

Лев.

Львы в воскресенье будут легко находить подход к людям. Окружающие будут тянуться к вам и с удовольствием окажут необходимую помощь. В этот день общение будет особенно лёгким и приятным, и дела будут решаться легко.

Дева.

Астролог советует Девам в этот день выключить рациональное мышление и довериться интуиции. И даже если ваш разум будет сопротивляться и шептать, что, мол, это неразумно, нужно слушать только свое духовное и делать то, что оно вам говорит.

Весы.

В этот день Весы смогут получить желаемое, если чётко и ясно приведёте аргументы человеку, от которого вы зависите, для чего это вам нужно и какую выгоду это может принести для вас всех. Так что не стоит бояться идти на разговор, просто нужно тщательно подготовьтесь к нему

Скорпион.

Скорпионам астролог сегодня советует целиком посвятить себя своим рабочим обязанностям и не отвлекаться и не поддаваться никаким искушениям. Так как только благодаря железной воле и дисциплине вы сможете достичь успеха.

Стрелец.

Стрельцы в этот день будут испытывать чувство отчуждения и буквально отталкивать от себя окружающих. Астролог советует, попробовать разобраться в причинах такого поведения и сменить гнев на милость.

Козерог.

У Водолеев, возможен, в этот день конфликт с кем-то из близких. Вам покажется, что данный человек неблагодарен и слишком давит на вас. Совет астролога, постараться принимать решения без эмоций. Так как, только успокоившись, вы сможете понять, что преувеличивали степень разногласий.

Водолей.

У Водолеев в этот день будет переходный период, когда они осознают, что старые методы уже не работают, но ещё не поймут, что именно нужно менять. Астролог советует в воскресенье заняться самоанализом и постановке новых целей.

Рыбы.

Астролог советует Рыбам в этот день внимательно присматриваться к своему окружению. В воскресенье будет большая вероятность того, что вас может подвести тот, от кого вы этого совсем не ожидаете. Так что будьте начеку и не доверяйтесь полностью никому в этот день.

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