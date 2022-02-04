Общество

Оружия достаточно для защиты от РФ: главнокомандующий ВСУ успокоил украинцев

В Украине тщательно отслеживают перемещение войск возле украинской границы

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил жителям страны, что украинская армия имеет достаточно оружия и военных запасов для защиты от Российской Федерации. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на власть», передает УРА-Информ.

«Мы военные люди, ведем речь о военных запасах, об оперативных запасах и о стратегических запасах. На сегодняшний день они все почти заполнены до тех норм, которые необходимы. И этого будет достаточно, чтобы провести и первые, и последующие операции», — подчеркнул Залужный.

Любое государство, как подчеркнул главнокомандующий, будет беспокоить, если у его границ находится военная группировка.

«Но, с другой стороны, если посмотреть принципиально, и с военной точки зрения, и проанализировать возможности к осуществлению тех или иных мероприятий, то я отмечаю, что на сегодняшний день такой угрозы нет. Это больше всего похоже на более такое, пожалуй, психологическое давление. Поэтому жителям приграничных областей не нужно волноваться, не нужно, самое главное, поддаваться панике», — добавил он.

Ранее сообщалось, что удаление, а также блокировка так называемых «официальных каналов ДНР и ЛНР» на видеоплощадке YouTubе якобы произошли по запросу совета национальной безопасности и обороны Украины.

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